Как будут работать банки на Рождество: НБУ обнародовал график

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей регулятора и порядок работы банковской системы Украины в период Рождества. Обо всех деталях читайте дальше.

Как работать банки на Рождество

В период с 7 по 8 января 2023 межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются датой банковского дня 9 января 2023 года.

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В НБУ отметили, что в этот период банки должны заранее позаботиться о бесперебойной работе банкоматов и подкреплении их наличными деньгами различных номиналов для обслуживания клиентов.

Из-за военного положения населения не будет дополнительного выходного в пятницу.

Как будут работать банки на Рождество / Инфографика НБУ

Работа банковской системы при отключении электроэнергии

Ранее в НБУ рассказали 24 Каналу, что все системно важные банки объединились для создания общей сети отделений банков по всей Украине, которые будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блекаута.

Также банки готовятся по возможности обеспечить часть Пунктов несокрушимости банкоматами и терминалами самообслуживания. Будет действовать в Украине в таком случае и национальный роуминг, что позволит украинцам снимать от 10 до 20 тысяч гривен в сутки.