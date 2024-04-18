Выплаты работающих пенсионеров: когда поступят обновленные суммы

В апреле состоялся пересмотр выплат для 654 тысяч работающих пенсионеров, с учетом увеличенного стажа. Соответственно доплаты за апрель-май украинцы получат в июне.

Перерасчет пенсий в апреле

Перерасчет выплат для работающих пенсионеров осуществляется за стаж, приобретенный в последние два года. Однако размер повышения определяется индивидуальная с учетом продолжительности страхового стажа и зарплаты.

Читайте также Как продлить субсидию с 1 мая

Выплата увеличенных пенсий состоится в июне 2024 года, после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за I квартал.

Перерасчет пенсий произошел автоматически, поэтому никуда обращаться не нужно.

В январе 2024 года в Украине было 10,5 миллиона пенсионеров из которых 2,7 миллиона продолжили работать.

Возрастет ли пенсия в мае

В мае никаких индексаций выплат не запланировано, поэтому пенсия расти не будет. Однако некоторые украинцы смогут получить прибавку по возрасту:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Такие надбавки получают пенсионеры, чья выплата меньше 10 340,35 гривны.