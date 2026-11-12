У пенсионеров есть 10 дней: о чем нужно срочно уведомить ПФУ

Возвращение к активной трудовой деятельности на заслуженном отдыхе таит в себе неожиданные финансовые ловушки. Одно упущенное правило может превратить законные выплаты в серьезный долг перед государством.

Кому необходимо обязательно обратиться в Пенсионный фонд

Каждый украинский пенсионер, решивший официально устроиться на работу, обязан уведомить об этом Пенсионный фонд Украины в течение 10 дней. Это требование касается не только работы по трудовой книжке, но и открытия ФЛП, заключения гражданско-правового договора или начала самостоятельной профессиональной деятельности, о чем говорится в Законе Украины.

Сам факт выхода на работу не лишает человека базовой пенсии. Однако государство автоматически лишает работающего пенсионера права на ряд надбавок и доплат, предусмотренных исключительно для неработающих граждан.

Если вы проигнорируете десятидневный срок, ПФУ продолжит начислять выплаты по старому стандарту. Когда система обнаружит расхождение, возникнет переплата, и все излишне начисленные средства придется вернуть в бюджет добровольно или путем принудительного взыскания.

Стоит помнить, что при увольнении процедуру нужно повторить – тогда фонд вернет вам все причитающиеся "неработающие" бонусы.

Как быстро и правильно уведомить государство об изменениях

Чтобы защитить свой кошелек, необходимо предоставить контролирующему органу подтверждающие документы. Это может быть приказ о приеме на работу, трудовая книжка, договор или выписка из Единого государственного реестра для предпринимателей.

Сделать это можно удаленно через официальный веб-портал электронных услуг ПФУ, авторизовавшись с помощью "Дія.Підпису" или квалифицированной электронной подписи. Для тех, кто предпочитает личное общение, остается вариант личного визита в ближайший сервисный центр с бумажными копиями.

Что известно о других причинах потери пенсионных средств

Напомним, ранее мы писали, что украинские пенсионеры рискуют лишиться от 20% до 75% своих ежемесячных начислений из-за долгов или изменения социального статуса. Например, самые жесткие взыскания в размере 75% применяются к тем пожилым людям, которые переходят на полное государственное содержание в специализированных пансионатах или интернатах.

Кроме того, выплаты могут полностью заморозить, если человек не прошел обязательную физическую идентификацию или не забирал назначенные средства более шести месяцев подряд.