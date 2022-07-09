Рада увеличила расходы на госбюджет более чем на 80 миллиардов: куда пойдут деньги и где их возьмут

9 июля 2022 , 12:25
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Источник:

телеграм Ярослава Железняка

Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете. Она увеличила расходную часть на 80,9 миллиарда гривен.

За решение об увеличении расходов в Государственный бюджет проголосовали 244 депутата. Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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На что пойдут деньги

  • Социальная помощь –  +5,7 миллиардов гривен
  • Субсидии на ЖКХ –   +3,3 миллиарда гривен
  • Выплаты ВПЛ –   +32,3 миллиарда гривен
  • Пенсии –   +32,3 миллиарда гривен
  • Программа поддержки фермеров и с/х производителей –   +1,5 миллиардов гривен
  • Фонд развития предпринимательства –   +4 миллиарда гривен
  • "Доступные кредиты 5 –   7 –   9%" –   +4 миллиарда гривен
  • Субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры   +1,6 миллиарда гривен

Кроме того, в рамках этого решения предусмотрены государственные гарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны Европейского Союза, в частности железнодорожного пути.

Где их возьмут

Как отметил Железняк, есть определенные источники покрытия, например:

  • внутренние заимствования –   4 миллиарда гривен
  • внешние заимствования –   75,43 миллиарда гривен
  • грант ЕС (в поддержку с/х) –   примерно 1,55 миллиарда гривен

Это означает, что в дальнейшем будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем государственного долга.

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Автор: Марта Касіянчук