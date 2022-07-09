Рада увеличила расходы на госбюджет более чем на 80 миллиардов: куда пойдут деньги и где их возьмут

Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете. Она увеличила расходную часть на 80,9 миллиарда гривен.

За решение об увеличении расходов в Государственный бюджет проголосовали 244 депутата. Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте также Как изменились цены в июне: что подорожало больше всего

На что пойдут деньги

Социальная помощь – +5,7 миллиардов гривен

+5,7 миллиардов гривен Субсидии на ЖКХ – +3,3 миллиарда гривен

+3,3 миллиарда гривен Выплаты ВПЛ – +32,3 миллиарда гривен

+32,3 миллиарда гривен Пенсии – +32,3 миллиарда гривен

+32,3 миллиарда гривен Программа поддержки фермеров и с/х производителей – +1,5 миллиардов гривен

+1,5 миллиардов гривен Фонд развития предпринимательства – +4 миллиарда гривен

+4 миллиарда гривен "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" – +4 миллиарда гривен

7 – 9%" – +4 миллиарда гривен Субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры +1,6 миллиарда гривен

Кроме того, в рамках этого решения предусмотрены государственные гарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны Европейского Союза, в частности железнодорожного пути.

Где их возьмут

Как отметил Железняк, есть определенные источники покрытия, например:

внутренние заимствования – 4 миллиарда гривен

4 миллиарда гривен внешние заимствования – 75,43 миллиарда гривен

75,43 миллиарда гривен грант ЕС (в поддержку с/х) – примерно 1,55 миллиарда гривен

Это означает, что в дальнейшем будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем государственного долга.

Раньше – Запад выделил новую финансовую помощь для Украины: смотрите видео