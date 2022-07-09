Рада увеличила расходы на госбюджет более чем на 80 миллиардов: куда пойдут деньги и где их возьмут
9 июля 2022 , 12:25Читати новину українською
Источник:телеграм Ярослава Железняка
Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете. Она увеличила расходную часть на 80,9 миллиарда гривен.
За решение об увеличении расходов в Государственный бюджет проголосовали 244 депутата. Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк.
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На что пойдут деньги
- Социальная помощь – +5,7 миллиардов гривен
- Субсидии на ЖКХ – +3,3 миллиарда гривен
- Выплаты ВПЛ – +32,3 миллиарда гривен
- Пенсии – +32,3 миллиарда гривен
- Программа поддержки фермеров и с/х производителей – +1,5 миллиардов гривен
- Фонд развития предпринимательства – +4 миллиарда гривен
- "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%" – +4 миллиарда гривен
- Субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры +1,6 миллиарда гривен
Кроме того, в рамках этого решения предусмотрены государственные гарантии для построения экспортной инфраструктуры в страны Европейского Союза, в частности железнодорожного пути.
Где их возьмут
Как отметил Железняк, есть определенные источники покрытия, например:
- внутренние заимствования – 4 миллиарда гривен
- внешние заимствования – 75,43 миллиарда гривен
- грант ЕС (в поддержку с/х) – примерно 1,55 миллиарда гривен
Это означает, что в дальнейшем будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем государственного долга.
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