Ради продолжения войны в Украине: в России могут повысить налоги: в России могут повысить налоги
- В России обсуждают увеличение налогов, в частности НДС, из-за растущего дефицита бюджета, вызванного военными расходами.
- Повышение НДС может принести бюджету дополнительные поступления в размере около 0,5% ВВП, но также может повлиять на потребление и динамику ВВП.
Дефицит российского бюджета растет на фоне непомерных военных расходов. Поэтому правительство снова обсуждает повышение налогов.
Почему в России могут увеличить налоги?
Наиболее вероятный вариант – это повышение НДС: налога на потребление, заложенного в цены товаров, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Одна из концепций предусматривает рост НДС с 20 до 22% с исключениями для социально важных категорий товаров. Окончательного решения еще нет, но самой идее повышения налогов альтернативы нет, ведь иначе дыру в бюджете не закрыть.
Определиться нужно уже скоро, ведь в конце сентября правительство обычно представляет и вносит в Думу проект бюджета на следующий год.
НДС – это ключевой налог для федерального бюджета. Вместе с налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2024 году он обеспечил 70% поступлений в бюджет,
– объясняют российские медиа.
Однако обсуждаются и другие варианты, в частности повышение налога на прибыль и НДФЛ, ставки которых последний раз росли буквально в этом году (налог на прибыль был повышен с 20 до 25%, максимальная ставка прогрессии НДФЛ - до 22%). НДС последний раз повышался в 2019 году – с 18 до 20%.
НДС по сути является налогом на потребление. Как отмечают СМИ, повышая его ставку, власть прежде всего забирает деньги у населения, поскольку значительную часть новых налоговых расходов бизнес закладывает в цены и перекладывает на покупателей.
Повышение НДС может остановить замедление роста цен, за которое так борется ЦБ, удерживая ключевую ставку на двузначных уровнях. Годовая инфляция в августе 2025 года снизилась до 8,14% (в июле – 8,79%, марте - 10,34%),
– говорится в материале.
Бюджету повышение НДС может дать дополнительный доход в размере около 0,5% ВВП, или 1 триллиона рублей в год, без учета возможных исключений для отдельных товаров.
Изъятие денег из экономики в пользу милитаристских амбиций Кремля затормозит потребление и, как следствие, динамику всего ВВП,
– отметили в тексте.
Обратите внимание! Российская экономика после двух лет 4%-го разгона на топливе военных расходов этим летом практически замерла: в июле рост ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% после 1% в июне, 1,1% - во втором квартале года и 1,4%.