Дефицит российского бюджета растет на фоне непомерных военных расходов. Поэтому правительство снова обсуждает повышение налогов.

Почему в России могут увеличить налоги?

Наиболее вероятный вариант – это повышение НДС: налога на потребление, заложенного в цены товаров, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Одна из концепций предусматривает рост НДС с 20 до 22% с исключениями для социально важных категорий товаров. Окончательного решения еще нет, но самой идее повышения налогов альтернативы нет, ведь иначе дыру в бюджете не закрыть.

Определиться нужно уже скоро, ведь в конце сентября правительство обычно представляет и вносит в Думу проект бюджета на следующий год.

НДС – это ключевой налог для федерального бюджета. Вместе с налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2024 году он обеспечил 70% поступлений в бюджет,

Однако обсуждаются и другие варианты, в частности повышение налога на прибыль и НДФЛ, ставки которых последний раз росли буквально в этом году (налог на прибыль был повышен с 20 до 25%, максимальная ставка прогрессии НДФЛ - до 22%). НДС последний раз повышался в 2019 году – с 18 до 20%.

НДС по сути является налогом на потребление. Как отмечают СМИ, повышая его ставку, власть прежде всего забирает деньги у населения, поскольку значительную часть новых налоговых расходов бизнес закладывает в цены и перекладывает на покупателей.

Повышение НДС может остановить замедление роста цен, за которое так борется ЦБ, удерживая ключевую ставку на двузначных уровнях. Годовая инфляция в августе 2025 года снизилась до 8,14% (в июле – 8,79%, марте - 10,34%),

Бюджету повышение НДС может дать дополнительный доход в размере около 0,5% ВВП, или 1 триллиона рублей в год, без учета возможных исключений для отдельных товаров.

Изъятие денег из экономики в пользу милитаристских амбиций Кремля затормозит потребление и, как следствие, динамику всего ВВП,

Обратите внимание! Российская экономика после двух лет 4%-го разгона на топливе военных расходов этим летом практически замерла: в июле рост ВВП, по оценке Минэкономразвития, составил 0,4% после 1% в июне, 1,1% - во втором квартале года и 1,4%.