Восстановление продолжается: в Укрэнерго объяснили, почему вводили аварийные отключения

Утром 22 марта российские оккупанты нанесли ракетные удары по ДнепроГЭС в Запорожье и в целом энергетической инфраструктуре Украины. Вследствие крупнейшей массированной атаки на энергосистему Украины были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что восстановительные работы продолжаются непрерывно, а энергетики работают, чтобы до конца суток восстановить энергоснабжение.

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По его словам, временные ограничения после массированных ракетных обстрелов России нужны для того, чтобы перегрузить неповрежденные элементы сети и иметь возможность максимально быстро заживить территории, где сейчас есть проблемы.

Пока специалисты "Укрэнерго" восстанавливают подстанции и работу некоторых электростанций, которые были повреждены, есть потребность некоторое время работать на пониженной нагрузке. Это важно для целостной работы энергосистемы,

– объяснил Кудрицкий.

Какие области больше всего пострадали во время атаки

Глава "Укрэнерго" рассказал, что сильнее всего пострадала Левобережная Украина. Речь идет о Харьковской, Сумской, Полтавской и Запорожской областях. На Правом берегу пострадала Кировоградская область, а определенные ограничения энергоснабжения из-за отключения оборудования сохраняются в Одесской, Винницкой и Хмельницкой областях.

"Самая тяжелая ситуация в городе Харьков, там враг буквально пытался уничтожить все основные энергетические объекты, которые питают город. И, если в Харьковской области ситуация с энергоснабжением стабильная, то в самом Харькове ситуация чрезвычайно сложная", – добавил он.

Где сейчас сохраняются аварийные отключения

Согласно сообщению "Укрэнерго", аварийные отключения действуют в:

Харьковской области

Мэр города Игорь Терехов рассказал, что город перешел на генераторы, запускают тепловые сети. Сейчас есть возможность подключить 40 тысяч абонентов к теплоснабжению.

Одесской области

По словам главы ОВА Олега Кипера, около 300 тысяч абонентов в Одесской области подпадают под графики отключения из-за повреждения энергообъектов.

Хмельницкой области

В результате ночных обстрелов в области были обесточены более 201 тысячи абонентов. Свет к подавляющему количеству потребителей вернули. Однако до сих пор без электроэнергии остаются более 20 тысяч абонентов в 15 населенных пунктах.

Днепропетровской области

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что после ударов по критической инфраструктуре в городе также зафиксировано отключение. Он напомнил, что в Кривом Роге работает 213 пунктов несокрушимости, в которых есть все необходимое.