Финансовый "Рамштайн": экономист объяснил, нужно ли это Украине

Недавно президент Зеленский и премьер-министр Шмыгаль начали поднимать вопросы "финансового Рамштайна". Эта инициатива должна помочь нам с финансами после нашей победы.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин. Он также отметил, что именно в рамках "финансового Рамштайна" должна быть большая часть частных инвестиций.

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Но Олег Пендзин предостерегает, что нам нужно быть честными – нам помогают до тех пор, пока мы воюем.

Любой способ или метод, который привлечет в нашу страну деньги – уместен. Любая идея или инициатива, которая поможет в Украине создать рабочие места – абсолютно уместна,

– говорит эксперт.

По мнению специалиста, если средства будут в формате грантов – это прекрасно, ведь ничего не нужно отдавать, это такие себе прямые доходы бюджета.

Если же кредиты – где огромная нагрузка на ВВП, по состоянию на 23 февраля 2022 года у нас долгов было 60%, сейчас – 100%.

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Напомним, 12 октября Владимир Зеленский отметил, что Украине очень нужен "финансовый Рамштайн". Президент добавил, что ключевым вопросом является покрытие дефицита нашего бюджета и быстрое восстановление критической инфраструктуры, а также жилья и социальных объектов, которые разрушили или повредили российские оккупанты.

Зеленский добавил, что Украина нуждается в десятках миллиардов долларов для бюджета и Fast Recovery. В то же время президент подчеркнул: потенциал демократических стран – гораздо больше, чем имеющиеся потребности.