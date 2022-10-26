Про це 24 каналу розповів експерт з економічних питань Олег Пендзин. Він також зазначив, що саме у рамках "фінансового Рамштайну" має бути велика частка приватних інвестицій.

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Але Олег Пендзин застерігає, що нам потрібно бути чесними – нам допомагають доти, доки ми воюємо.

Будь-який спосіб чи метод, який залучить в наші країну гроші – є доречним. Будь-яка ідея чи ініціатива, яка допоможе в Україні створити робочі місця – абсолютно доречна,

– каже експерт.

На думку фахівця, якщо кошти будуть у форматі грантів – це чудово, адже нічого не потрібно віддавати, це такі собі прямі доходи бюджету.

Якщо ж кредити – де величезне навантаження на ВВП, станом на 23 лютого 2022 року у нас боргів було 60%, станом на зараз – 100%.

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Нагадаємо, 12 жовтня Володимир Зеленський зазначив, що Україні дуже потрібен "фінансовий Рамштайн". Президент додав, що ключовим питанням є покриття дефіциту нашого бюджету та швидка відбудова критичної інфраструктури, а також – житла та соціальних об'єктів, які зруйнували або пошкодили російські окупанти.

Зеленський додав, що Україна потребує десятків мільярдів доларів для бюджету та Fast Recovery. Водночас президент наголосив: потенціал демократичних країн – набагато більший, аніж наявні потреби.