Стаж не главное: почему у трудолюбивых украинцев такие низкие пенсии

На размер пенсионных выплат влияет много факторов. Поэтому некоторые пенсионеры, имея большой стаж, получают небольшие пенсии.

Как стаж влияет на размер пенсии

Правительством определены нормы стажа, которые позволяют лицу выйти на пенсию. Чем раньше гражданин стремится уйти на заслуженный отдых, тем больше требования.

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В 2024 году минимумы выросли и теперь они составляют:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Пенсионная выплата лица растет на 1% от основного размера пенсии за каждый год стажа. Однако, это значение не может быть больше чем 1% от прожиточного минимума.

Лицо, которое вышло на пенсию раньше, может получать меньшие выплаты из-за других требований к стажу:

до октября 2011 года сверхурочным считался стаж от 25 лет для мужчин, для женщин – 20 лет;

после октября 2011 года: для мужчин – от 35 лет, женщин – 30 лет.

Как рассчитывается выплата за стаж

Для расчетов нужно знать количество сверхурочного стажа и размер определенного в Украине прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на теперь, это 2 361 гривны.

Представим, что пенсионер приобрел 30 лет сверхурочного стажа. При этом, его пенсия выше чем минимально возможная. Тогда получается, что его доплата определяется так: