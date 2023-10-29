Новые правила начисления стажа: как не получить уменьшенную пенсию

Количество стажа больше всего влияет на размер пенсии. В некоторых случаях он не засчитывается полностью. Как нужно вычислять стаж, объяснили работники ПФУ.

Как не потерять стаж

Согласно нынешнему решению правительства, во внимание принимается только тот стаж, при приобретении которого гражданин платил хотя бы минимальные взносы. Если же рассходов не было, для расчета пенсии используется несколько измененная формула.

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Почему страховой взнос может вноситься не в полном размере:

лицо было принято на работу не в первый календарный день месяца;

гражданин работал неполный рабочий день;

человека уволили не в последний день месяца.

Это не полный перечень возможных причин, по которым может уменьшиться страховой стаж. Учитываются и индивидуальные обстоятельства, которые влияли на период работы особы. Исправить эту ситуацию можно благодаря компенсационным взносам.

Поскольку страховой стаж исчисляется в месяцах, то при выявлении факта наличия неполных месяцев страхового стажа законодательством предусмотрена возможность осуществления лицом доплаты в минимальный страховой взнос для зачисления их в качестве полных,

– объяснили в ПФУ

Как рассчитать минимальный взнос

Минимальный взнос напрямую зависит от установленной в Украине самой низкой заработной платы. Сейчас этот показатель – 6 700 гривен. Если увеличивается наименьшая зарплата, соответственно, растет и взнос. Его минимальное значение сейчас равно 22% от 6 700 гривен, то есть – 1 474 гривны.

С 1 января начнется рост минимальной заработной платы. Она вырастет с 6 700 до 7 100 гривен. Вторая волна повышений будет с 1 июля, тогда минимальная заработная плата будет составлять 8 000 гривен.