Минфин назвал сумму расходов из госбюджета Украины на оборону и безопасность

22 января 2024, 15:07
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Источник:

Минфин

Оборонный сектор остается приоритетом в украинском бюджете. Большинство расходов в Украине сейчас направлено именно на обеспечение войска.

Оборонный бюджет в 2023 году

Безопасный и оборонный сектор финансируются благодаря налоговым поступлениям и военным облигациям, которые покупают украинцы. Всего в 2023 году из госбюджета на обеспечение армии было направлено 1843,8 миллиарда гривен, это 60,8% от всех расходов.

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На что были направлены эти средства:

  • обеспечение военных, в том числе начальствующего, рядового состава и полицейских;
  • сопутствующие расходы войска;
  • медицинское оборудование и медикаменты;
  • приобретение техники, оборудования, экипировки и боеприпасов.

План оборонного бюджета на 2024 год

Согласно нынешнему плану, на оборонный сектор должен быть израсходован 1 триллион 685 миллиардов гривен. Однако это только предыдущие значения, к концу года расходы могут увеличиваться.

Для сравнения, на 2023 год на оборону в бюджете было запланировано на 113 миллиардов гривен меньше. Следует понимать, что в сумму этих расходов не входят траты на разминирование территорий.

Обратите внимание! Средства, получаемые Украиной от международных партнеров, преимущественно тратятся именно на социальную сферу, в частности на помощь украинцам и поддержку экономики.
Автор: Анастасія Зорик