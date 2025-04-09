Трамп анонсировал сокращение госрасходов США на триллион долларов

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении существенно уменьшить государственные расходы. Потенциально они могут достичь более одного триллиона долларов.

Расходы сократят

Трамп провел встречу со спикером Палаты представителей и рядом консервативных конгрессменов, о чем сообщил в своей соцсети TruthSocial, передает 24 Канал.

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По словам Трампа, он четко дал понять, что поддерживает радикальное урезание бюджетных расходов.

МЫ собираемся сократить расходы, надеемся, на сумму более $1 трлн, и все это войдет в "Единый, Большой, Прекрасный Закон",

– заявил Трамп.

Трамп отметил, что будет работать вместе с конгрессменами и сенаторами над тем, чтобы реализовать эти планы как один из приоритетов.

Стоит заметить, что накануне Дональд Трамп пообещал историческое увеличение оборонного бюджета США – впервые он должен достичь 1 триллиона долларов, что станет рекордом для страны.

Заметьте! Между тем по информации телеканала CNN, Пентагон рассматривает возможность реформ в структуре армии, в частности сокращение высшего командного состава и объединения отдельных командований для оптимизации расходов.