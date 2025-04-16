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16 апреля, 17:50
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Гетманцев сделал заявление относительно раскрытия банковской тайны

Валерия Моргун
Основні тези
  • В Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта об открытии банковской тайны налоговой, и до конца этого созыва шанса принять такое решение нет.
  • Медиа сообщают, что налоговая не имеет доступа к банковским счетам, но активно пытается его получить через инициативы, заложенные в Национальной стратегии доходов до 2030 года.

По состоянию на сейчас в Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта об открытии банковской тайны налоговой. И это несмотря на различные заявления, которые распространяются в сети.

Раскрытие банковской тайны

В частности до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

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Он заявил, что в течение этой недели уже устал опровергать фейки о налоговой политике. Но нардеп хочет уделить внимание еще одному из них, который активно распространяется.

Ни, в Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта об открытии банковской тайны о ваших счетах налоговой. И ни, до конца этого созыва Верховной Рады нет ни одного шанса, что такой законопроект будет принят,
– сказал народный депутат.

Заметьте! Согласно словам Гетманцева, любые манипуляции, разговоры и фейки о том, что кто-то открывает банковскую тайну "от лукавого".

Что говорят в СМИ?

Медиа пишут, что по состоянию на сейчас налоговая не имеет доступа к банковским счетам, однако активно пытается его получить. В частности инициатива заложена в правительственной Национальной стратегии доходов до 2030 года, чтобы побороть неуплату налогов и увеличить поступления в бюджет.