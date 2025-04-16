Гетманцев сделал заявление относительно раскрытия банковской тайны

По состоянию на сейчас в Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта об открытии банковской тайны налоговой. И это несмотря на различные заявления, которые распространяются в сети.

Раскрытие банковской тайны

В частности до конца этого созыва никаких шансов принять это решение нет, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

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Он заявил, что в течение этой недели уже устал опровергать фейки о налоговой политике. Но нардеп хочет уделить внимание еще одному из них, который активно распространяется.

Ни, в Комитете Верховной Рады нет ни одного законопроекта об открытии банковской тайны о ваших счетах налоговой. И ни, до конца этого созыва Верховной Рады нет ни одного шанса, что такой законопроект будет принят,

– сказал народный депутат.

Заметьте! Согласно словам Гетманцева, любые манипуляции, разговоры и фейки о том, что кто-то открывает банковскую тайну "от лукавого".