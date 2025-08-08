САП намерена отстранить главу Антимонопольного комитета Украины. В частности, прокурор уже обратился в суд с соответствующим ходатайством.

Что известно об этом деле?

САП обвиняет главу Антимонопольного комитета Украины в незаконном обогащении на более чем 72 миллиона гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

После направления обвинительного акта в суд стороной защиты предпринята попытка отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможности влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий в должности Председателя Антимонопольного комитета Украины,

– говорится в сообщении САП.

Известно, что защитник чиновника в прошении об отводе отмечал возможность принять определенные решения (в том числе и негативные), относительно предприятия, где работает член семьи судьи. Обвиняемый выразил поддержку этому заявлению. Чтобы избежать такого влияния, прокурор САП обратился в суд, дабы подать соответствующее ходатайство.

Согласно материалам дела, обвиняемый в течение 2020 – 2023 годах, занимая должность руководителя ОВА, приобрел:

21 объект недвижимого имущества (квартиры, дом, гаражные боксы и так далее);

1 люксовый автомобиль – ВМԜ Х3.

Общая стоимость активов составила 72,8 миллиона гривен, часть из них была приобретена по цене, значительно ниже рыночной. При этом законные доходы чиновника и членов его семьи не позволяли осуществить таких покупок,

– отмечает САП.

Обратите внимание! Также САП считает, что председатель АМКУ декларировал недостоверные сведения, чтобы скрыть приобретенное имущество.