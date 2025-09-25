Президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Обсудили закупки Будапештом российских энергоносителей.

О чем говорили Трамп и Орбан?

Разговор между Трампом и Орбаном состоялся на следующий день после того, как президент США заявил о намерении призвать венгерского премьера прекратить покупать российскую нефть, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, лидеры пообщались о войне России против Украины, состоянии мировой экономики, тарифах и энергетической безопасности.

Мы находимся в постоянном контакте с правительством США. Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов, в частности состояние войны, возможность мира, глобальные экономические тенденции, ситуацию, сложившуюся из-за пошлин, и, конечно, вопрос энергоснабжения в Центральной Европе,

– отметил Сийярто.

Разговор Трампа с Орбаном состоялся на фоне давления со стороны ЕС и США, который продолжает расти. Западные страны требуют от Будапешта сократить закупки российских энергоносителей.

А Трамп во время общения с президентом Владимиром Зеленским в штаб-квартире ООН заявил, что сам позвонит Орбану, чтобы подтолкнуть Венгрию к сокращению импорта российской нефти.

Впрочем, после этого заявления Трампа Сийярто уже отметил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти из-за "географических ограничений". Как пишет Bloomberg, глава МИД Венгрии добавил, что его страна не прекратит закупки нефти у Москвы даже, если Трамп попросит.

Для Орбана давление со стороны администрации Трампа стало неожиданным, ведь венгерский премьер долгое время поддерживал американского лидера и считал, что его возвращение к власти остановит критику Вашингтона в адрес внутренней политики Будапешта,

– отмечает издание.

Вместе с тем у Венгрии есть и экономические стимулы покупать дешевую российскую нефть:

Вместе со Словакией она получила временное освобождение от санкций ЕС на импорт нефти из России по трубопроводу, поскольку не имеет выхода к морю.

Благодаря этому, по словам издания, правительство Орбана ввело налог на сверхприбыли от дешевых энергоресурсов, а это помогает ему латать дыры в бюджете, которые возникли после многолетних финансовых проблем.

Важно! При этом в Венгрии настаивают, что ее закупки составляют лишь 2,2% от общего объема российского экспорта нефти.

Почему Венгрия не отказывается от российской нефти?