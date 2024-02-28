Как с помощью Дії можно узнать размер своей будущей пенсии

Лица, которым интересно узнать размер своей будущей пенсии, могут воспользоваться личным кабинетом в Дії. Таким способом можно выяснить сколько человек заработал и какие выплаты ему начислили.

Как посмотреть размер пенсии

Посмотреть свои данные о будущей пенсии можно только в веб-версии Действия, а вот в приложении это сделать не удастся.

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Сделать это можно так:

Зайти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги".

Нажать "Пенсии, льготы и помощь" и выберите нужную вам функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Перерасчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и прочее.

"Справка ОК-5" – информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов.

"Справка ОК-7" – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж за период с 2011 года. Позволит определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и т.д.

Кому надо пройти идентификацию

Чтобы не потерять свои выплаты, пенсионеры, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти идентификацию. Сделать это нужно до 31 марта.

Для того чтобы дать таким людям больше времени и возможностей для прохождения идентификации, Правительство постановлением № 837 от 8 августа 2023 продлил срок идентификации сначала до 31 декабря 2023 года, а постановлением № 1384 от 27 декабря 2023 – до 31 марта 2024 года

– написали в ПФУ.

С марта 2020 по 1 июля 2023 года идентификацию не проводили из-за войны и пандемии.