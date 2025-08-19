Минимальная зарплата менялась в Украине сотни раз. В первые годы независимости, когда основной валютой был купоно-карбованец, минимальная зарплата составляла тысячи, а иногда и сотни тысяч карбованцев. С введением гривни ситуация изменилась: первая минималка в этой валюте составляла всего 15 гривен.

Какой была минимальная зарплата в Украине в начале независимости?

Купоно-карбованцы

Известно, что в 1992 году, после первого года независимости, размер минимальной зарплаты в стране менялся в течение полугода дважды и с существенным разрывом: в мае был установлен показатель 900 купоно-карбованцев, а в ноябре того же года – уже 2 300 купоно-карбованцев, передает 24 Канал.

Такой существенный разрыв наблюдался и по средней заработной плате – за 1992 год размер зарплаты составлял 5 832,8 украинского рубля, свидетельствуют данные Пенсионного фонда. А с января по декабрь сумма выросла с 1 523,5 рубля до 16 987,8 рубля, то есть на 15 464,3 рубля.

Напоминаем, что такой разрыв зарплаты свидетельствует о том, что Украина в начале 1990-х переживала гиперинфляцию. Хотя цифра зарплаты казалась значительной, но ее покупательная способность была низкой.

1992 год характеризовался гиперинфляцией в более 2 000% в год. И часто цены на продукты росли еще быстрее, чем сама зарплата.

Гривны

Ситуация начала меняться, когда в Украине ввели национальную валюту – гривну. Уже в сентябре 1996 года в рамках денежной реформы купоно-карбованцы были заменены. Поэтому, в 1996 году средняя зарплата украинца составляла не тысячи рублей, а 125,23 гривны.