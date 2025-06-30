Какая будет пенсия, если есть 15 лет стажа

Размер пенсии зависит от многих факторов. В частности, количества приобретенного стажа. Также значительную роль играет доход лица.

Будет ли пенсия, если есть только 15 лет стажа

Не последнюю роль в выходе на заслуженный отдых играет возраст, пишет 24 Канал.

Читайте также Одна из стран ЕС близка к принятию закона о конфискации замороженных активов России

В этом году, если человек хочет выйти на пенсию и имеет 15 лет стажа, он сможет это сделать только в 65 лет. Уйти на заслуженный отдых в другом возрасте невозможно. Дело в том, что дабы выйти на пенсию в 60 и 63 года этого количества приобретенного стажа недостаточно.

Рассмотрим несколько ситуаций, когда доход лица:

минимальная зарплата – 8 тысяч гривен;

средняя зарплата (по итогам I квартала 2025 года) – 23 460 гривен.

При выходе на пенсию в 65 лет, минимальной зарплате и стаже 15 лет, реальная пенсия будет ориентировочно – 1,3 тысячи гривен.

В то же время правительством установлено, какую минимальную пенсию должен получать человек. В этом случае она будет составлять – 3 038 то есть, гражданину "дотянут" выплату до минималки искусственно.



Какая пенсия если имеешь минимальную зарплату и стаж 15 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Выше будет пенсия при средней зарплате и указанных условиях, ориентировочно – 3,9 тысячи гривен.



Размер пенсии при зарплате более 20 тысяч гривен и стаже 15 лет / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.