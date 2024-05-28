От этого зависит пенсия: как актуализировать данные в реестре застрахованных лиц
Источник:ПФУ
Если в реестре застрахованных лиц зафиксирована ошибочная информация, лицо может получить массу проблем при взаимодействии с ПФУ. Однако, избежать этой ситуации возможно.
Как исправить ошибку
Если особа заметила, что данные, которые зафиксированы в личном кабинете на вебпортале ПФУ, неактуальны или ошибочны, она может исправить их самостоятельно. Также это можно сделать через обращение в отделение Пенсионного фонда.
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Как актуализировать данные онлайн:
- авторизуйтесь в личном кабинете на электронном веб-портале ПФУ (это можно сделать с помощью КЭП);
- выберите пункт "Коммуникации с ПФУ";
- нажмите на раздел "Анкета для изменения данных в Реестре застрахованных лиц";
- заполните анкету и дайте согласие на обработку персональных данных;
- добавьте документы, удостоверяющие изменения, например, свидетельство о браке, паспорт или определенную справку;
- подпишите документ, используя КЭП;
- нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".
Как продвигается обработка вашего заявления, вы можете увидеть в личном кабинете. Для этого выберите пункт "Мои обращения".
Какие пенсии получают украинцы сейчас
В ПФУ подсчитали, что пенсии украинцев в 2024 году выросли. В частности, этому способствовало проведение мартовской индексации.
Какие выплаты теперь имеют пенсионеры:
- 26,84% граждан получают пенсию до 3 000 гривен;
- 17,27% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,61% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,22% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,06% – более 10 тысяч гривен.