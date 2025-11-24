Какая будет пенсия, если получил стаж 46 лет
- Пенсионная выплата при стаже 46 лет и доходе 10 000 гривен будет составлять примерно 5,2 тысячи гривен в 60 лет, 6,1 тысячи гривен в 63 года и 6,8 тысячи гривен в 65 лет.
- В стаж учитывают не только время работы, но и другие периоды, например, обучение на дневной форме до 2004 года.
Сейчас на размер пенсии влияет количество стажа. Также сумма зависит возраста и дохода, который имел человек.
Какая будет пенсия, если проработал 46 лет?
Сейчас 46 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.
Важно! В стаж засчитывают не только время работы, но и другие периоды. Например, как отмечает 7eminar, до 2004 года в общее количество добавляли время обучения на дневной форме.
Рассчитаем пенсию для каждого возраста. Примем во внимание, что:
- лицо выходит на пенсию на общих условиях;
- имело доход 10 000 гривен.
Если при указанных обстоятельствах, лицо решило уйти на пенсию в 60 лет, его выплата будет составлять примерно – 5,2 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 46 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Для 63 лет выплата будет несколько больше. В таком случае пенсия будет составлять ориентировочно – 6,1 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 46 лет, доходе 10 000 гривен в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор
А в 65 лет выплата будет самая выгодная. Она составит почти – 6,8 тысячи гривен.
Каким будет размер пенсии при стаже более 45 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что еще важно знать о пенсии сейчас?
Украинские пенсионеры обязаны проходить идентификацию. Это важнейшая процедура, которая позволяет продолжать получать пенсию и в дальнейшем. Пенсионеры, находящихся за рубежом и на ВОТ должны успеть сделать это до конца года.
Чтобы выйти на пенсию, нужно иметь достаточно стажа. В 2025 минимум для 60 лет составляет – 32 года стажа, в 63 – 22 года стажа, в 65 – 15 лет стажа.