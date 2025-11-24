Яка буде пенсія, якщо отримав стаж 46 років

Зараз на розмір пенсії впливає кількість стажу. Також сума залежить віку та доходу, який мала особа.

Яка буде пенсія, якщо пропрацював 46 років?

Зараз 46 років достатньо, аби піти на пенсію в 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

Важливо! До стажу зараховують не тільки час роботи, а й інші періоди. Наприклад, як зазначає 7eminar, до 2004 року у загальну кількість додавали час навчання на денній формі.

Розрахуємо пенсію для кожного віку. Візьмемо до уваги, що:

особа виходить на пенсію на загальних умовах;

мала дохід 10 000 гривень.

Якщо при вказаних обставинах, особа вирішила піти на пенсію в 60 років, її виплата складатиме приблизно – 5,2 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 46 років та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Для 63 років виплата буде дещо більша. В такому випадку пенсія складатиме орієнтовно – 6,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 46 років, доході 10 000 гривень у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

А в 65 років виплата буде найвигідніша. Вона складе майже – 6,8 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії при стажі понад 45 років та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати про пенсію зараз?