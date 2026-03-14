Три цифры решают все: что следует проверить после индексации пенсии

В 2026 году в Украине провели очередной перерасчет пенсий в рамках ежегодной индексации. Формально коэффициент повышения составил 12,1%. Однако фактический рост выплат для многих пенсионеров оказался меньше, чем ожидалось.

Какие три показателя следует срочно проверить пенсиоенрам?

После мартовской индексации пенсий многие украинцы ожидали, что выплаты автоматически вырастут на 12,1%. Однако на практике сумма повышения оказалась разной, а у части пенсионеров заметно меньше, чем они рассчитывали,отмечает юрист по защите прав пенсионеров Михаил Вулах.

Интересно Какая будет пенсия, если есть 10 лет стажа

Чтобы понять, правильно ли провели перерасчет, пенсионеру стоит зайти в личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда и проверить три основных показателя.

Первый – это базовый размер пенсии, то есть сумма, к которой непосредственно применяют индексацию. Именно она является основой для расчета, а не общая выплата со всеми доплатами.

Второй – фактический размер пенсии после мартовского перерасчета. Его нужно сравнить с предыдущей суммой, чтобы увидеть, насколько реально изменились начисления.

Третий – коэффициент индексации 1,121, который применялся в 2026 году. Если умножить базовую пенсию на этот показатель, можно получить ориентировочный результат, который должен соответствовать новой базовой части выплаты.

Если после такой проверки окажется, что суммы не совпадают или размер повышения вызывает сомнения, пенсионер имеет право обратиться в Пенсионный фонд с запросом на письменное объяснение. Это позволяет уточнить, какие именно составляющие учли при индексации и не было ли ошибки в начислениях.

Почему повышение было разным для всех?

По данным Пенсионного фонда Украины, официальный коэффициент повышения составил 1,121, или 12,1%. Его определяют по формуле, которая учитывает 50% показателя инфляции за предыдущий год и 50% темпов роста средней заработной платы в стране.

В то же время сам по себе коэффициент индексации не означает, что вся пенсионная выплата растет именно на 12,1%. Как объясняет эксперт, перерасчет применяют только к базовому размеру пенсии. Различные доплаты и надбавки в эту часть не входят.

Это касается:

социальных доплат;

надбавок за сверхнормативный страховой стаж;

отдельных льготных выплат и специальных доплат.

Из-за этого двое пенсионеров с одинаковой общей суммой пенсии могут получить разное повышение после индексации.

Например! Если выплата до перерасчета составляла 5 тысяч гривен, это не означает автоматического роста на 605 гривен. У кого-то прибавка может быть ощутимой, а у кого-то минимальной, в зависимости от того, какую долю в общей пенсии составляет именно базовый размер.

Кому ограничили индексацию пенсии?

На итоговую сумму пенсии после перерасчета влияют и законодательные ограничения. Одно из них касается максимального размера пенсионной выплаты. В Украине пенсия не может превышать десяти прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

Заметьте! В 2026 году это 25 950 гривен. Если после индексации сумма выходит за этот порог, часть повышения могут фактически не выплатить.

Отдельный порядок применяют и к пенсиям, назначенных в течение последних лет. Для граждан, которые вышли на пенсию в 2021 – 2025 годах, используют более низкие коэффициенты индексации:

для пенсий 2025 года этот показатель составляет около 2,4%;

для 2024 года – 3,6%;

для 2023 года – 4,8%;

а для пенсий, назначенных в 2021 – 2022 годах, около 6%.

Именно поэтому разница в повышении между пенсионерами может быть существенной. По словам юриста, в судебной практике уже были случаи, когда ограничения индексации оспаривали, а после пересмотра начислений отдельным пенсионерам увеличивали сумму повышения.

Какие еще повышения предусмотрены для пенсионеров?