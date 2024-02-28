На сколько вырастут пенсии: с 1 марта состоится индексация выплат для пенсионеров

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил как вырастут пенсии украинцев в марте. Важно добавить, что размер индексации в этом году будет другим, чем в прошлом году.

Пенсия в марте вырастет

Известно, что пенсия в марте проиндексируют не на 13%, как было прогнозируемо ранее, а на почти 8%. О новом уровне индексации сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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что в прошлом году пенсии украинцев проиндексировали почти на 20%.

По расчетам, в марте 2024 года средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия вырастет – до 5 717 гривен.

Определили размер повышения на основе инфляции и роста средней зарплаты в Украине.

Индексация коснется более 10 миллионов украинцев, среди них 9,5 миллиона гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств и почти 100 тысяч чернобыльцев.

Кроме того, в 2024 году будут проиндексированы самые низкие пенсии второй раз подряд.

А уже с 1 апреля перерасчет пенсий автоматически произойдет для 654 тысяч пенсионеров, продолжающих работать, с учетом обновленного страхового стажа.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины То есть несмотря на все вызовы, трудности продолжаем поддерживать наших людей. не просто проводим индексацию, но и расширяем ее периметр.

Программа Ukraine Facility: что она предусматривает

По словам Дениса Шмыгаля, Украина признает важность своих международных партнеров, которые оказывают финансовую поддержку и помогают правительству осуществлять социальные программы и другие приоритетные мероприятия. Таким образом, правительством были проведены необходимые реформы, чтобы в марте заработала программа Ukraine Facility.

Мы выполнили все структурные маяки МВФ. Провели необходимые реформы и изменения. Ожидаем теперь решения исполнительного совета, благодаря которому Украина получит от фонда почти 900 миллионов долларов. Работаем, чтобы в марте получить первый транш от Европейского Союза в рамках новой программы Ukraine Facility,

– говорит премьер-министр.