Какая будет пенсия, если имеешь 23 года стажа

Сейчас украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на заслуженный отдых зависит от количества приобретенного стажа

Размер пенсии при заплате 20 тысяч и стаже 23 года

При наличии 23 лет стажа, лицо может выйти на пенсию в 63 и 65 лет в 2025 году. В 60 это сделать невозможно. Ведь минимальное количество стажа для выхода на пенсию в этом возрасте – 32 года, пишет 24 Канал.

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Заметьте! Расчеты осуществлялись через пенсионный калькулятор.

Рассмотрим ситуацию, где пенсионер не только приобрел 23 года стажа, а и получал зарплату 20 тысяч гривен. В таком случае, при выходе на пенсию в 63 года, он будет иметь выплату ориентировочно – 5 тысяч гривен.



Какая будет пенсия при стаже более 20 лет и зарплате 20 тысяч гривен / Скриншот пенсионный калькулятор

Заметим, что выйти на пенсию будет выгоднее в 65 лет. Ведь при указанных данных пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 5,6 тысячи гривен.



В каком случае пенсия будет более 5 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Расчеты происходили с учетом ситуации, где лицо выходит на пенсию на общих условиях. Конечная сумма пенсионной выплаты может быть больше в частности, из-за начисления определенных надбавок.