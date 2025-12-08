Какую можно иметь пенсию, если проработал 41 год

Размер пенсии зависит от количества официального стажа. То есть того, который подтвержден документально. Остальное время работы учтено не будет.

Каким будет размер пенсии при стаже 41 год?

Сейчас 41 года стажа достаточно, чтобы выйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

Для 2025 года, по данным ПФУ, минимумы стажа, в зависимости от возраста, следующие:

в 60 лет, чтобы выйти на пенсию, нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа;

чтобы выйти на пенсию, нужно иметь, как минимум 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Также при расчете пенсии, учитываются другие факторы:

условия выхода на пенсию;

доход.

Рассмотрим ситуацию, где:

лицо выходит на заслуженный отдых на общих условиях;

имело доход 10 000 гривен.

Лицо, выходящее на пенсию при указанных условиях в 60 лет, получит выплату ориентировочно – 4,6 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 41 год и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63 года пенсия будет несколько больше. Она составит примерно – 5,4 тысячи гривен, если опираться на приведенные данные.



Какая будет пенсия при стаже 41 год в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет эта пенсия будет самая большая. В таком случае выплата оставит почти – 6 тысяч гривен.



Пенсия в 2025 году при стаже 41 год и доходе 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Важно! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать пенсионерам сейчас?