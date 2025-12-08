Яку можна мати пенсію, якщо пропрацював 41 рік

Розмір пенсії залежить від кількості офіційного стажу. Тобто того, який підтверджено документально. Інший час роботи враховано не буде.

Яким буде розмір пенсії при стажі 41 рік?

Зараз 41 року стажу достатньо, аби вийти на пенсію, починаючи з 60 років, пише 24 Канал.

Для 2025 року, за даними ПФУ, мінімуми стажу, залежно від віку, такі:

у 60 років, аби вийти на пенсію, потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу;

аби вийти на пенсію, потрібно мати, як мінімум 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Також при розрахунку пенсії, враховуються інші фактори:

умови виходу на пенсію;

дохід.

Розглянемо ситуацію, де:

особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;

мала дохід 10 000 гривень.

Особа, що виходить на пенсію за вказаних умов в 60 років, отримає виплату орієнтовно – 4,6 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 41 рік і зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 63 роки пенсія буде дещо більша. Вона складе приблизно – 5,4 тисячі гривень, якщо спиратися на наведені дані.



Яка буде пенсія при стажі 41 рік у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років ця пенсія буде найбільша. В такому випадку виплата складатиме майже – 6 тисяч гривень.



Пенсія у 2025 році при стажі 41 рік і доході 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?