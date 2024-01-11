Сколько украинцев получают пенсию более 10 тысяч гривен

ПФУ опубликовало статистику с размером пенсий украинцев в 2023 году. Согласно этим данным, пенсионные выплаты за последние 12 месяцев возросли.

Какие пенсии получали украинцы

Более половины украинцев в 2023 году получили пенсию менее 5 тысяч гривен. Для сравнения, средняя пенсия по Украине по состоянию на 1 января 2024 года составила 5 385 гривен.

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Наименьшие пенсионные выплаты имели 0,6% украинцев – 64 601 человек. Им начислялась пенсия до 2 тысяч гривен. При этом наибольшие выплаты – более 10 000 гривен предоставлялись только 10,9% граждан – 1 151 008 пенсионерам.

Остальные украинцы получают такую пенсию:

14,9% – от 4 001 до 5 000 гривен;

21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;

23,2% – от 5001 до 10 000 гривен;

29,1% – от 2001 до 3 000 гривен.

Увеличатся ли пенсии в 2024 году

На начало 2024 года количество пенсионеров составило 10,5 миллионов.

Пенсии некоторых граждан выросли с 1 января 2024 года. Речь идет о получателях минимальных выплат. Эти пенсии выросли с 2 093 до 2 361 гривны.

Большинство выплат вырастет с марта 2024 года. Именно в это время запланирована масштабная индексация пенсий.