В Украине выйти на пенсию можно в 60, 63 или 65 лет при наличии достаточного страхового стажа. В следующем году пенсионный возраст не изменится, в отличие от требований к стажу.

Какой стаж необходимо иметь в 2026 году?

В следующем году увеличится минимальный размер страхового стажа, который необходим украинцам для получения пенсии по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Минимальная пенсия в Украине – 6 тысяч гривен: когда ждать повышения

Требования к стажу в 2026 году будут такими:

Для пенсии в 60 лет необходимо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа;

В 63 года пенсию назначат при наличии не менее 22 лет страхового стажа;

Пенсия по возрасту в 65 лет будет возможна, если человек имеет 15 лет стажа.

Заметьте, что закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" предусматривает постепенный рост требований к обязательному страховому стажу украинцев в последующие три года. До 2028 года размер стажа будет увеличиваться на 12 месяцев ежегодно.

В 2027 году требования к стажу будут такими:

для пенсии в 60 лет – 34 года страхового стажа;

для пенсии в 63 года – 24 года стажа.

В 2028 году условие по стажу составит:

в 60 лет – не менее 35 лет стажа;

в 63 года – не менее 25 лет стажа.

Минимальный размер стажа для выхода на пенсию в 65 лет в течение следующих лет не изменится и составит 15 лет.

Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос,

– напомнили в ПФУ.

Важно! Основным документом, который подтверждает стаж работы человека, остается трудовая книжка. Если она отсутствует или не содержит соответствующих записей, стаж устанавливают на основе других документов, выданных по месту работы, а также по сведениям архивных учреждений.

Стаж для назначения пенсии в Украине: что известно?