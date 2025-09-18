В Україні вийти на пенсію можна у 60, 63 або 65 років за наявності достатнього страхового стажу. Наступного року пенсійний вік не зміниться, на відміну від вимог до стажу.

Який стаж необхідно мати у 2026 році?

Наступного року збільшиться мінімальний розмір страхового стажу, який необхідний українцям для отримання пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Мінімальна пенсія в Україні – 6 тисяч гривень: коли чекати на підвищення

Вимоги до стажу у 2026 році будуть такими:

Для пенсії у 60 років необхідно буде мати не менше 33 років страхового стажу;

У 63 роки пенсію призначать за наявності щонайменше 22 років страхового стажу;

Пенсія за віком у 65 років буде можлива, якщо людина має 15 років стажу.

Зауважте, що закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає поступове зростання вимог до обов'язкового страхового стажу українців у наступні три роки. До 2028 року розмір стажу збільшуватиметься на 12 місяців щорічно.

У 2027 році вимоги до стажу будуть такими:

для пенсії у 60 років – 34 роки страхового стажу;

для пенсії у 63 роки – 24 роки стажу.

У 2028 році умова щодо стажу становитиме:

у 60 років – щонайменше 35 років стажу;

у 63 роки – не менш як 25 років стажу.

Мінімальний розмір стажу для виходу на пенсію у 65 років протягом наступних років не зміниться і становитиме 15 років.

Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок,

– нагадали у ПФУ.

Важливо! Основним документом, який підтверджує стаж роботи людини, залишається трудова книжка. Якщо вона відсутня чи не містить відповідних записів, стаж встановлюють на основі інших документів, виданих за місцем роботи, а також за відомостями архівних установ.

Стаж для призначення пенсії в Україні: що відомо?