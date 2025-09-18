Пенсія під питанням: який страховий стаж стане обов’язковим у 2026 році
- У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати 33 роки страхового стажу, у 63 роки – 22 роки стажу, а у 65 років – 15 років стажу.
- До 2028 року вимоги до страхового стажу будуть поступово зростати на 12 місяців щорічно, досягаючи 35 років для пенсії у 60 років і 25 років для пенсії у 63 роки.
В Україні вийти на пенсію можна у 60, 63 або 65 років за наявності достатнього страхового стажу. Наступного року пенсійний вік не зміниться, на відміну від вимог до стажу.
Який стаж необхідно мати у 2026 році?
Наступного року збільшиться мінімальний розмір страхового стажу, який необхідний українцям для отримання пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Вимоги до стажу у 2026 році будуть такими:
- Для пенсії у 60 років необхідно буде мати не менше 33 років страхового стажу;
- У 63 роки пенсію призначать за наявності щонайменше 22 років страхового стажу;
- Пенсія за віком у 65 років буде можлива, якщо людина має 15 років стажу.
Зауважте, що закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" передбачає поступове зростання вимог до обов'язкового страхового стажу українців у наступні три роки. До 2028 року розмір стажу збільшуватиметься на 12 місяців щорічно.
У 2027 році вимоги до стажу будуть такими:
- для пенсії у 60 років – 34 роки страхового стажу;
- для пенсії у 63 роки – 24 роки стажу.
У 2028 році умова щодо стажу становитиме:
- у 60 років – щонайменше 35 років стажу;
- у 63 роки – не менш як 25 років стажу.
Мінімальний розмір стажу для виходу на пенсію у 65 років протягом наступних років не зміниться і становитиме 15 років.
Страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок,
– нагадали у ПФУ.
Важливо! Основним документом, який підтверджує стаж роботи людини, залишається трудова книжка. Якщо вона відсутня чи не містить відповідних записів, стаж встановлюють на основі інших документів, виданих за місцем роботи, а також за відомостями архівних установ.
Стаж для призначення пенсії в Україні: що відомо?
У 2025 році українцям необхідно менше страхового стажу для призначення пенсії за віком, ніж буде наступного. Тим, хто хоче вийти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу, а для пенсії у 63 роки достатньо 22 років страхового стажу.
Також українці можуть докупити стаж, якщо його не вистачає. У 2025 році діють такі розрахунки: 1 місяць стажу рівний 22% від мінімальної зарплати, тобто від 8 000 гривень. Таким чином, наразі місяць стажу коштує 1 760 гривень.