Какие будут летом выплаты по инвалидности в Украине летом

Люди с инвалидностью в Украине имеют право на несколько видов государственной поддержки. Речь идет о пенсиях, денежных выплатах, а также ряде льгот, предусмотренных законодательством.

На что могут рассчитывать люди с инвалидностью летом

Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал, лица с инвалидностью имеют законное право на различные виды государственной помощи. Как денежную поддержку (пенсию по инвалидности), так и бесплатное оборудование (коляски) от социальных служб, сообщает 24 Канал.

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Эксперт отметил, что государство не будет выплачивать таким лицам "лишних" средств, а некоторые виды помощи имеют срочный характер:

если инвалидность назначена бессрочно, то пенсия выплачивается без ограничений;

если же она срочная, то выплаты прекращаются по истечении срока.

Также размер пособия может меняться в зависимости от обстоятельств. Также прекращение выплат возможно в случае улучшения состояния здоровья лица.

Какие есть доплаты для лиц с инвалидностью

Кроме того, государством предусмотрены доплаты на уход. Например, одинокий пенсионер старше 80 лет может получать надбавку к пенсии в размере 944 гривны, что составляет 40% прожиточного минимума.

Однако, выплаты по уходу назначают, если врачебная комиссия подтверждает потребность в постоянном постороннем уходе.