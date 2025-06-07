Какие будут летом выплаты по инвалидности в Украине летом
Люди с инвалидностью в Украине имеют право на несколько видов государственной поддержки. Речь идет о пенсиях, денежных выплатах, а также ряде льгот, предусмотренных законодательством.
На что могут рассчитывать люди с инвалидностью летом
Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин рассказал, лица с инвалидностью имеют законное право на различные виды государственной помощи. Как денежную поддержку (пенсию по инвалидности), так и бесплатное оборудование (коляски) от социальных служб, сообщает 24 Канал.
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Эксперт отметил, что государство не будет выплачивать таким лицам "лишних" средств, а некоторые виды помощи имеют срочный характер:
- если инвалидность назначена бессрочно, то пенсия выплачивается без ограничений;
- если же она срочная, то выплаты прекращаются по истечении срока.
Также размер пособия может меняться в зависимости от обстоятельств. Также прекращение выплат возможно в случае улучшения состояния здоровья лица.
Какие есть доплаты для лиц с инвалидностью
Кроме того, государством предусмотрены доплаты на уход. Например, одинокий пенсионер старше 80 лет может получать надбавку к пенсии в размере 944 гривны, что составляет 40% прожиточного минимума.
Однако, выплаты по уходу назначают, если врачебная комиссия подтверждает потребность в постоянном постороннем уходе.
Сколько стажа нужно для пенсии по инвалидности
Требования к трудовому стажу зависят от возраста. Например, человеку с инвалидностью первой группы до 25 лет достаточно иметь хотя бы один год стажа, чтобы получить пенсию. А тем, у кого инвалидность появилась в возрасте от 54 до 59 лет, нужно иметь минимум десять лет стажа.