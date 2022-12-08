Разрыв между наличным и официальным курсом уменьшился, – НБУ

Спрэд между фиксированным курсом НБУ в 36,6 гривны и наличным уменьшился. Об этом рассказал глава регулятора Андрей Пышный.

Курс доллара к гривне

В Нацбанке подчеркнули, что благодаря мерам регулирования валютного рынка и внедрению новых инструментов для защиты сбережений спред между наличным и официальным курсом гривны существенно уменьшился.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Вместе с четким соблюдением НБУ и правительства совместного плана по ограничению эмиссионного финансирования дефицита бюджета это способствовало ослаблению давления на валютном рынке и уменьшению чистой продажи валюты Национальным банком.

Благодаря поступлению значительной финансовой помощи выросли международные резервы, что усиливает способность НБУ и далее обеспечивать курсовую стабильность.

Постепенное усиление монетарных условий после июньского повышения учетной ставки до 25% и фиксация официального курса гривны играют важную роль для стабилизации инфляционных ожиданий.

Кстати, по мнению банкиров, причин для пересмотра официального курса НБУ, по мнению экспертов, пока тоже нет. По словам Ивана Свитека, понижение или повышение официального курса мало что решает, а реальную стоимость валюты может определить только открытый рынок.

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Ситуация на наличном рынке

Банкирша Анна Золотько прогнозирует, что в течение этой недели будет постепенно увеличиваться спрос на иностранную валюту на наличном рынке, а курс будет расти умеренно. По мнению Золотько, курс доллара при этом будет находиться в диапазоне 40-40,80 гривны за доллар.