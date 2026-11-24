Франция решила создать собственный резерв сырья, без которого не могут работать современные оборонные предприятия, автопроизводители и технологическая промышленность. Париж также планирует изменить условия государственной поддержки бизнеса.

Какую инициативу продвигает Макрон

Президент Эммануэль Макрон объявил о создании стратегических запасов редкоземельных элементов и критически важных металлов по аналогии с нефтяными резервами, пишет EuroNews.

Проектом будет руководить государственное финансовое учреждение Caisse des Dépôts, которое должно провести консультации с предприятиями, зависимыми от этих ресурсов.

Франция рассчитывает запустить систему уже в 2027 году.

Она будет охватывать примерно 20 из 34 видов сырья, которые Евросоюз определил как критически важные.

По данным издания, цель инициативы заключается в том, чтобы резко снизить зависимость французской промышленности от Китая, который в настоящее время контролирует 44 миллиона тонн критически важных полезных ископаемых из 110 миллионов в мире.

Как будет работать механизм совместных закупок

Проект предусматривает не только физическое накопление редкоземельных элементов по аналогии с нефтяными резервами, но и внедрение механизма совместных закупок. Он будет сопровождаться специальными ценовыми гарантиями, чтобы поддержать производителей критически важного сырья и стимулировать инвестиции.

Это необходимо для обеспечения производителям прогнозируемости и более эффективной мобилизации наших инвестиционных инструментов,

– отметили в Елисейском дворце.

В то же время оборонные, аэрокосмические и автомобильные компании должны будут диверсифицировать поставки, если хотят и в дальнейшем получать государственную помощь. Для этого им придется представить планы по сокращению зависимости от отдельных поставщиков, в частности из Китая.

Франция также призвала Европейскую комиссию поддержать такой подход, чтобы ввести аналогичные меры на уровне всего ЕС.

Обратите внимание! Реализация этого амбициозного плана во Франции может зависеть от результатов предстоящих президентских выборов. Однако идея создания национального резерва полезных ископаемых уже находит поддержку, в частности, она включена в программу кандидата Жана-Люка Меланшона.

Напомним, проблема дефицита критически важных металлов и элементов обострилась на фоне глобальной нестабильности и торговых войн. В начале этого года Соединенные Штаты уже объявили об инвестициях в размере 12 миллиардов долларов для создания собственного запаса редкоземельных элементов, которого должно хватить на два месяца национального потребления.