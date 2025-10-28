Реестр "дропов" может появиться в Украине: в Раде зарегистрировали закон проекта

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №14161. В нем говорится о создании реестра "дропов".

Что предусматривает новый законопроект?

То есть людей, через счета которых проводятся подозрительные финансовые операции, пишет 24 Канал со ссылкой на проект закона.

В пояснительной записке отметили, что в Украине активно растет количество случаев использования платежных инструментов в незаконных схемах. Это касается, в частности организации схем при проведении азартных игр и букмекерской деятельности без соответствующей лицензии, или перевод на другие счета – для оплаты услуг хостинга, рекламы и т.д., необходимых для поддержки функционирования ресурсов и сайтов, где проводятся азартные игры, букмекерская деятельность.

Также обращения касаются организации схем приема безналичных переводов при продажах подакцизных товаров, товаров серого импорта, запрещенных веществ,

– говорится в записке.

Также о законопроекте рассказал народный депутат Ярослав Железняк. Он отметил, что это очень важная инициатива, которую мы более года нарабатывали вместе с Нацбанком, Комитетом и экспертами ВСК.

Железняк написал, что через систему дропов сейчас проходит до 200 миллиардов гривен. Кроме того, потери для бюджета составляют десятки миллиардов.

Но главное, это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорный бизнес, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами,

– объяснил нардеп.

Проектом в частности предусматривается:

создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;

банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг; к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц); банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны проверять регулярно наличие своих клиентов в таком реестре.

Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию,

– добавил Ярослав Железняк.

Согласно его словам, "никакие счета сразу закрывать никто не будет". Наоборот – помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники.

Важно! А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений "по тем самым p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск".

