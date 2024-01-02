Главу НБУ Андрея Пышного назвали лучшим главой Центробанка в 2024 году

2 января 2024, 18:19
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Источник:

The Banker

Издание The Banker опубликовало материал, где эксперты отметили удачные реформы НБУ. Особенно они обратили внимание на эффективную борьбу с инфляцией и укрепление гривны.

За что отметили Пышного

The Banker считает, что сотрудничество НБУ с МВФ в течение 2023 года было очень эффективным. Особое внимание, при оценке, уделили внедрению в Украине Power Banking.

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Power Banking – эффективная система, введенная Центробанком, к которой относятся всего 2 375 отделений банков. Эта инновация позволяет финансовым учреждениям работать без электроэнергии в течение длительного времени.

Как изменились экономические показатели в Украине за первые 11 месяцев 2023 года:

  • количество вкладов физлиц увеличилось на 28%;
  • уровень инфляции снизился с 26,6% до 5,1%;
  • объемы кредитования стали больше на 98%, если сравнивать с 2022 годом.

Также важной сменой этого года был переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу. Благодаря всем внедренным реформам значение валюты начало определяться операциями на межбанке, а не Центробанком. Нельзя не отметить и эффективное сотрудничество Минфина и НБУ.

Кого еще отметили в The Banker

The Banker отметил главы Центробанков на всех континентах. В Европе самым выдающимся назвали украинца Андрея Пышного. В других частях света это:

  • Африка – Абделлатиф Джуахири – глава Центробанка Марокко – банкир осуществил значительное количество реформ после масштабного землетрясения и провел эффективную политику против роста инфляции.
  • Латинская Америка – Виктория Родригес Сеха – глава Центробанка Мексики – значительное понижение уровня инфляции.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион – Ри Чай Йон – глава Центробанка Южной Кореи – сокращение годовой инфляции до 3,3%.
  • Ближний Восток – Халед Мохамед Балама – глава Центробанка ОАЭ – провел ряд эффективных мер, блокировавших финансирование терроризма и отмывание средств.

Автор: Анастасія Зорик