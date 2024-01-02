За що відзначили Пишного

The Banker вважає, що співпраця НБУ з МВФ протягом 2023 року була дуже ефективною. Особливу увагу під час оцінювання приділили впровадженню в Україні Power Banking.

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Power Banking – ефективна система, введена Центробанком, до якої належать загалом 2 375 відділень банків. Ця інновація дозволяє фінансовим установам працювати без електроенергії протягом довгого часу.

Як змінились економічні показники в Україні протягом перших 11 місяців 2023 року:

кількість вкладів фізосіб збільшилась на 28%;

рівень інфляції знизився з 26,6% до 5,1%;

об'єми кредитування стали більшими на 98%, якщо порівнювати з 2022 роком.

Також важливою тогорічною зміною був перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу. Завдяки усім впровадженим реформам значення валюти почали визначати операції на міжбанку, а не Центробанк. Не можна не відмітити й ефективну співпрацю Мінфіну та НБУ.

Кого ще відзначили у The Banker

The Banker відзначив глав Центробанків на усіх континентах. У Європі найвизначнішим назвали українця Андрія Пишного. У інших частинах світу це: