За що відзначили Пишного
The Banker вважає, що співпраця НБУ з МВФ протягом 2023 року була дуже ефективною. Особливу увагу під час оцінювання приділили впровадженню в Україні Power Banking.
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Power Banking – ефективна система, введена Центробанком, до якої належать загалом 2 375 відділень банків. Ця інновація дозволяє фінансовим установам працювати без електроенергії протягом довгого часу.
Як змінились економічні показники в Україні протягом перших 11 місяців 2023 року:
- кількість вкладів фізосіб збільшилась на 28%;
- рівень інфляції знизився з 26,6% до 5,1%;
- об'єми кредитування стали більшими на 98%, якщо порівнювати з 2022 роком.
Також важливою тогорічною зміною був перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу. Завдяки усім впровадженим реформам значення валюти почали визначати операції на міжбанку, а не Центробанк. Не можна не відмітити й ефективну співпрацю Мінфіну та НБУ.
Кого ще відзначили у The Banker
The Banker відзначив глав Центробанків на усіх континентах. У Європі найвизначнішим назвали українця Андрія Пишного. У інших частинах світу це:
- Африка – Абделлатіф Джуахірі – голова Центробанку Марокко – банкір здійснив значну кількість реформ після масштабного землетрусу та провів ефективну політику проти зростання інфляції.
- Латинська Америка – Вікторія Родрігес Сеха – голова Центробанку Мексики – значне зниження рівня інфляції.
- Азіатсько-Тихоокеанський регіон – Рі Чай Йон – голова Центробанку Південної Кореї – скорочення річної інфляції до 3,3%.
- Близький Схід – Халед Мохамед Балама – голова Центробанку ОАЕ – провів низку ефективних заходів, які блокували фінансування тероризму та відмивання коштів.