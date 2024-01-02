За что отметили Пышного
The Banker считает, что сотрудничество НБУ с МВФ в течение 2023 года было очень эффективным. Особое внимание, при оценке, уделили внедрению в Украине Power Banking.
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Power Banking – эффективная система, введенная Центробанком, к которой относятся всего 2 375 отделений банков. Эта инновация позволяет финансовым учреждениям работать без электроэнергии в течение длительного времени.
Как изменились экономические показатели в Украине за первые 11 месяцев 2023 года:
- количество вкладов физлиц увеличилось на 28%;
- уровень инфляции снизился с 26,6% до 5,1%;
- объемы кредитования стали больше на 98%, если сравнивать с 2022 годом.
Также важной сменой этого года был переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу. Благодаря всем внедренным реформам значение валюты начало определяться операциями на межбанке, а не Центробанком. Нельзя не отметить и эффективное сотрудничество Минфина и НБУ.
Кого еще отметили в The Banker
The Banker отметил главы Центробанков на всех континентах. В Европе самым выдающимся назвали украинца Андрея Пышного. В других частях света это:
- Африка – Абделлатиф Джуахири – глава Центробанка Марокко – банкир осуществил значительное количество реформ после масштабного землетрясения и провел эффективную политику против роста инфляции.
- Латинская Америка – Виктория Родригес Сеха – глава Центробанка Мексики – значительное понижение уровня инфляции.
- Азиатско-Тихоокеанский регион – Ри Чай Йон – глава Центробанка Южной Кореи – сокращение годовой инфляции до 3,3%.
- Ближний Восток – Халед Мохамед Балама – глава Центробанка ОАЭ – провел ряд эффективных мер, блокировавших финансирование терроризма и отмывание средств.