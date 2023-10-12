Хватит ли НБУ резервов для поддержки курса

Наибольшее влияние на финансовый рынок, после перехода курса от фиксированного к гибкому, имел значительный спрос граждан. Сейчас ситуация стабилизируется.

Ситуация на валютном рынке

Из-за роста спроса со стороны населения, НБУ был вынужден увеличить интервенции для продажи валюты. Академик Богдан Данилишин объяснил, как именно складывается ситуация на финансовом рынке и что ждет экономику Украины, сообщает 24 Канал.

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На прошлой неделе чистые продажи валюты НБУ составили 1152 миллиона долларов. Для сравнения, этот же показатель до внедрения новшеств составил – 617 миллионов долларов.

Богдан Данилишин Академик НАН Украины и экспредседатель Совета НБУ Это позволило сохранить обменный курс гривны по отношению к доллару на межбанковском рынке на уровне, близком к его предыдущему фиксингу – 36,59 гривен за доллар.

По состоянию на 1 октября 2023 года украинские международные резервы составляли 39,7 миллиарда долларов. Этих средств должно хватить для того, чтобы обеспечить 5,3 месяца запланированного импорта.

В сентябре международные резервы снизились на 1,7% в результате интервенций НБУ по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке и осуществления долговых выплат государства, не в полной мере компенсированных поступлениями от международных партнеров.

– сообщает Данилишин

Несмотря на опасения украинцев, валютный рынок остается контролируемым. НБУ делает все, чтобы не допустить значительных колебаний.