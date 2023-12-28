Дорогое удовольствие: сколько теперь будут стоить права

С 1 января 2024 года вырастет стоимость водительского удостоверения. Повышение будет относиться и к процедуре регистрации авто.

На какие услуги вырастет цена

Кабмин утвердил рост некоторых услуг МВД с нового года. На определенные процедуры цену повысили более чем в 200 раз.

Читайте также Индексация пенсий может не состояться: в ПФУ назвали причину

С 1 января за выдачу водительского удостоверения украинцы должны платить 230 вместо 26 гривен. При этом регистрация и перерегистрация транспортного средства (речь идет обо всех категориях) подорожает на 150 гривен и будет стоить 350 гривен.

Также изменится цена на следующие услуги:

теоретический экзамен будет иметь цену 250 вместо 13 гривен ;

; практический экзамен обойдется в 420 гривен (сейчас его стоимость 13 гривен);

выдача свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе и в электронном варианте, присвоение авто буквенно-цифровой комбинации и снятие с учета обойдется гражданину 350 гривен.

Какие цифровые услуги для водителей доступны сейчас

В декабре стала доступна новая услуга в приложении Дия. Теперь украинские водители могут перерегистрировать свой автомобиль онлайн.

До внедрения нововведения автомобилистам приходилось обращаться в центр МВД. В Дии осуществить эти процедуры пока могут только владельцы таких транспортных средств: