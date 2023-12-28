Дорогое удовольствие: сколько теперь будут стоить права
Источник:Кабмин
С 1 января 2024 года вырастет стоимость водительского удостоверения. Повышение будет относиться и к процедуре регистрации авто.
На какие услуги вырастет цена
Кабмин утвердил рост некоторых услуг МВД с нового года. На определенные процедуры цену повысили более чем в 200 раз.
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С 1 января за выдачу водительского удостоверения украинцы должны платить 230 вместо 26 гривен. При этом регистрация и перерегистрация транспортного средства (речь идет обо всех категориях) подорожает на 150 гривен и будет стоить 350 гривен.
Также изменится цена на следующие услуги:
- теоретический экзамен будет иметь цену 250 вместо 13 гривен;
- практический экзамен обойдется в 420 гривен (сейчас его стоимость 13 гривен);
- выдача свидетельства о регистрации транспортного средства, в том числе и в электронном варианте, присвоение авто буквенно-цифровой комбинации и снятие с учета обойдется гражданину 350 гривен.
Какие цифровые услуги для водителей доступны сейчас
В декабре стала доступна новая услуга в приложении Дия. Теперь украинские водители могут перерегистрировать свой автомобиль онлайн.
До внедрения нововведения автомобилистам приходилось обращаться в центр МВД. В Дии осуществить эти процедуры пока могут только владельцы таких транспортных средств:
- легковые автомобили;
- мотоциклы;
- мопеды.