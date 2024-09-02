Рекордные 370 миллионов долларов: Камала Харрис купит рекламу своей кампании

Камала Харрис планирует с сентября по ноябрь потратить 370 миллионов долларов на рекламу. Ее команда заявила, что это будет самая дорогая рекламная кампания политика в истории США.

Рекламная кампания Камалы Харрис

Кандидат в президенты забронирует телевизионную рекламу в период с 3 сентября по 5 ноября на национальном уровне и в ключевых штатах, где состоятся выборы. Сумма составит 170 миллионов долларов.

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Еще 200 миллионов долларов она потратит на цифровую рекламу.

Эти резервы сосредоточены вокруг ранних инвестиций в наиболее востребованные издательства и платформы, такие как Hulu, Roku, YouTube, Paramount, Spotify и Pandora,

– заявили в команде Харрис.

Такие ранние бронирования связаны с желанием обеспечить себе наиболее премиальный инвентарь и зафиксировать уже имеющиеся цены на услуги рекламы.