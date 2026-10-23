В мире наблюдается самый длительный обвал цен на пшеницу с 1997 года: как это повлияет на стоимость продуктов

Ситуация на мировом аграрном рынке кардинально меняется, вынуждая трейдеров пересматривать свои прогнозы. После стремительного роста цен на зерновые наблюдается неожиданный и затяжной разворот тренда.

Почему цены на зерно резко пошли вниз

Стоимость фьючерсов на пшеницу в Чикаго снижается восьмую неделю подряд, потеряв еще 4,7% за последние дни, сообщает Bloomberg. Это самый длительный период непрерывного падения с 1997 года, который приносит временное облегчение странам, импортирующим продовольствие. Об этом свидетельствуют данные международных биржевых торгов.

Главная причина такого удешевления – снижение "премии за риск" (дополнительной наценки, которую покупатели платили из-за опасений срыва поставок). Рынок успокоился на фоне новостей о том, что администрация Дональда Трампа пытается инициировать мирные переговоры. Кроме того, Россия начала активно вывозить свое зерно альтернативными путями, в частности через порты Балтийского моря, обходя опасные зоны.

Важно! Дополнительное давление на цены оказывает слабый спрос в мире. Например, продажи пшеницы из США в середине октября оказались значительно ниже ожиданий экспертов. "Мировые импортеры, вероятно, решили сделать паузу и подождать, удастся ли достичь мирного соглашения по Черному морю", – пояснила Наоми Блом, аналитик Total Farm Marketing.

Что сдерживает глобальную продовольственную инфляцию сейчас

Пока что потребители могут не бояться резкого скачка цен на хлеб и муку. В Австралии и Аргентине, которые являются ключевыми экспортерами Южного полушария, как раз набирает обороты уборка урожая, что увеличивает предложение на рынке. По словам Джо Бойла, аграрного аналитика Bendigo Bank, глобальное производство пшеницы в этом году ожидается на втором по величине уровне в истории, что гарантирует достаточное количество зерна в ближайшей перспективе.

Обратите внимание! Несмотря на текущее снижение цен, долгосрочные перспективы остаются тревожными из-за последствий войны. Напомним, что в сентябре цены взлетели до максимумов 2023 года из-за эскалации ударов по кораблям и инфраструктуре в Черном море. Это давление в сфере логистики и безопасности уже вынуждает фермеров в Украине и России сокращать площади под будущий урожай. В частности, украинское профильное министерство прогнозирует сокращение посевов озимой пшеницы на 18%, что неизбежно ударит по мировому предложению и может спровоцировать новый виток роста цен в следующем году.

Ранее мы писали, что фьючерсы на пшеницу упали до самого низкого уровня с 5 августа. Трейдеры сократили премии за риск после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Украину.