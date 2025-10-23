Правительство выделило миллионы гривен на дороги: в каких областях состоится ремонт

Украинское правительство выделяет дополнительные средства на ремонт дорог. Речь идет о сумме на более 700 миллионов гривен.

В каких регионах отремонтируют дороги?

Деньги направят на ремонт автодорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также для Полтавской области, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Читайте также Свириденко ответила, ждать ли украинцам повышения цен на электроэнергию этой зимой

Это важные логистические дороги:

по ним движется военная техника, гуманитарные грузы; также по ним эвакуируют людей.

Во время поездок прифронтовыми регионами мы видим как работает бизнес несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, общины восстанавливаются,

– отметила Свириденко.

Заметьте! Бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах.

Общий объем субвенции для Харьковской области составляет 450,5 миллионов гривен. Речь идет об остатке средств, перечисленных в специальный фонд государственного бюджета для Агентства восстановления, и которые не были использованы в 2024 году. Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.

Должны делать все для обеспечения стабильного сообщения в прифронтовых регионах и повысить устойчивость критической инфраструктуры. В условиях войны дороги – это не только удобство, но и безопасность, логистика, эвакуация и возможность быстро доставлять помощь туда, где она наиболее нужна,

– сказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Также было одобрено использование средств для текущего ремонта дорог государственного значения в Полтавской и Сумской областях – общий объем финансирования составляет 256 миллионов гривен.

Обратите внимание! Эти средства так же направляются за счет остатков специального фонда государственного бюджета, которые не были использованы в прошлом году.

Что еще правительство готовит для прифронтовых регионов?