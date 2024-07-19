Ремонты на АЭС стараются максимально сократить
Источник:Укринформ
Энергетики стараются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций. Ремонты ускоряют, если это не угрожает ядерной безопасности.
Ремонты на АЭС ускоряют
Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.
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Министр отметил, что ремонтные работы на атомной генерации спланированы так, чтобы АЭС на подконтрольной правительству территории работали всеми блоками в течение осенне-зимнего периода.
Сегодня с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки там, где это возможно, основное – без угрозы для ядерной и радиационной безопасности.
Он отметил, что выход из ремонта дополнительного энергоблока АЭС значительно влияет на энергосистему, поскольку большинство блоков имеют мощность 1 гигаватт.Заметьте! Министр также отметил, что главная задача энергетиков – максимально восстановить генерирующие мощности до начала отопительного сезона.