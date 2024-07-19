Ремонты на АЭС стараются максимально сократить

Энергетики стараются максимально сократить сроки ремонтов энергоблоков атомных электростанций. Ремонты ускоряют, если это не угрожает ядерной безопасности.

Ремонты на АЭС ускоряют

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Министр отметил, что ремонтные работы на атомной генерации спланированы так, чтобы АЭС на подконтрольной правительству территории работали всеми блоками в течение осенне-зимнего периода.

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Сегодня с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки, чтобы скорее перезагрузить топливо и пустить в работу блоки там, где это возможно, основное – без угрозы для ядерной и радиационной безопасности.

Он отметил, что выход из ремонта дополнительного энергоблока АЭС значительно влияет на энергосистему, поскольку большинство блоков имеют мощность 1 гигаватт.

Министр также отметил, что главная задача энергетиков – максимально восстановить генерирующие мощности до начала отопительного сезона.