В ЕС думают, как передать Украине замороженные российские активы: в чем проблема

Европейский Союз ищет способы передачи замороженных российских активов на восстановление Украины. Пока решают, как это сделать в рамках законодательства.

Пока, несмотря на призывы украинского правительства ускорить передачу репараций, обсуждение этого вопроса находится на ранней стадии. Оценка того, как взять под контроль замороженные активы, чрезвычайно сложна в ЕС юридически.

Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые заморозили ЕС, США и другие союзники после вторжения России. Понятно, что ЕС попытается передать Украине только активы, которые агрессор держал в Европе.

Европейская комиссия "изучает, как заставить Россию заплатить за вызванные ею разрушения", и лидеры ЕС попросили ее "представить варианты использования замороженных активов для восстановления Украины в соответствии с законодательством ЕС и международным правом", – сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Российские активы в США

Пока неясно, примет ли администрация Байдена меры по конфискации российских резервов, сохраненных в долларах. В мае официальные лица Министерства финансов выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который будет препятствовать другим иностранным центральным банкам сохранять свои активы в США.

В мае министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что такой шаг это "не то, что легально разрешено в США", но "очень естественно, что, учитывая огромные разрушения в Украине и огромные затраты на восстановление, с которыми она столкнется, мы рассмотрим это вопрос, чтобы помочь оплатить по крайней мере часть стоимости восстановления.

Возможные механизмы конфискации

Украинское правительство месяцами призывает ЕС передать замороженные российские активы на свои счета в качестве компенсации для восстановления разрушенной российскими обстрелами страны.

Мы над этим работаем – чтобы соответствующее постановление о внедрении международного механизма компенсаций было поддержано Организацией Объединенных Наций. Многие страны уже готовы это сделать. Я думаю, что до конца этого года у нас будет реальные решения, мы увидим реальный механизм

– заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 октября.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил немецкой медиа-группе Funke, включая газету Westdeutsche Allgemeine Zeitung, в субботу, что замороженные запасы можно хранить как гарантию, пока Россия добровольно не примет участие в восстановлении Украины.

Отдельно ЕС рассматривает полномочия арестовать находящиеся под санкциями активы россиян. В настоящее время страны ЕС заморозили около 17,5 миллиарда евро активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам.

Действующие правила препятствуют более дальновидным усилиям во всем блоке. Активы, попавшие под санкции, заморожены, поэтому их нельзя использовать, поскольку юридическая идея заключается в том, что однажды их могут вернуть, если ограничение будет отменено. Чтобы иметь возможность изымать и использовать активы, ЕС нуждается в усовершенствовании правовой основы.

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