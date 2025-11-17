"Это наивысший приоритет": Мерц рассказал как добивается "репараций" для Украины

Германия поддерживает предоставление Украине "репарационного кредита" на основе замороженных российских активов. Канцлер Фридрих Мерц призвал принять в конце концов решение по этим средствам.

Как Мерц добивается кредита для Украины?

Об этом Мерц заявил после встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине, передает 24 Канал со ссылкой на DW.

Канцлер подчеркнул, что Украину нужно обеспечить в долгосрочном плане финансовыми ресурсами, которые ей необходимы для борьбы с российским агрессором.

Это для нас высокий приоритет, наивысший приоритет,

– отметил Мерц.

Политик отметил, что "почти ежедневно" обсуждает этот вопрос с европейскими странами и Еврокомиссией.

Также Мерц добавил, что и Германия, и Кипр поддерживают использование российских активов для дальнейшей поддержки Украины.

Важно! По словам немецкого канцлера, он передал свои предложения по финансированию Украины Еврокомиссии, которая их изучает.

Что предлагает немецкий канцлер?

Ранее Мерц предлагал предоставить "репарационный кредит" Украине из замороженных активов России объемом до 140 миллиардов евро, пишет Financial Times. Он отмечал, что это позволит показать Москве, что Киев имеет большую выносливость.

Для займа должны использовать активы Центробанка России, которые были заблокированы в странах ЕС после начала полномасштабной войны.

Предлагалось, чтобы сначала кредит поддерживали бюджетные гарантии от государств блока, а затем – новый бюджет Евросоюза на 2028 – 2034 годы.

Германия была и остается осторожной в отношении конфискации замороженных активов российского Центробанка в Европе – и это имеет свои основания. Но это не должно нас останавливать: мы должны найти способ направить эти средства на оборону Украины,

– подчеркнул Мерц.

Важно! По инициативе ЕС, Украина должна вернуть этот кредит только после того, как Москва возместит убытки, причиненные во время войны.

"Репарационный кредит" для Украины: что известно?