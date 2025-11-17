"Це найвищий пріоритет": Мерц розповів як добивається "репарацій" для України

Німеччина підтримує надання Україні "репараційного кредиту" на основі заморожених російських активів. Канцлер Фрідріх Мерц закликав ухвалити зрештою рішення щодо цих коштів.

Як Мерц добивається кредиту для України?

Про це Мерц заявив після зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Берліні, передає 24 Канал з посиланням на DW.

Канцлер наголосив, що Україну потрібно забезпечити у довгостроковому плані фінансовими ресурсами, які їй необхідні для боротьби з російським агресором.

Це для нас високий пріоритет, найвищий пріоритет,

– зауважив Мерц.

Політик зазначив, що "майже щодня" обговорює це питання з європейськими країнами та Єврокомісією.

Також Мерц додав, що і Німеччина, і Кіпр підтримують використання російських активів для подальшої підтримки України.

Важливо! За словами німецького канцлера, він передав свої пропозиції щодо фінансування України Єврокомісії, яка їх вивчає.

Що пропонує німецький канцлер?

Раніше Мерц пропонував надати "репараційний кредит" Україні із заморожених активів Росії обсягом до 140 мільярдів євро, пише Financial Times. Він наголошував, що це дозволить показати Москві, що Київ має більшу витривалість.

Для позики мають використати активи Центробанку Росії, які були заблоковані у країнах ЄС після початку повномасштабної війни.

Пропонувалося, щоб спочатку кредит підтримували бюджетні гарантії від держав блоку, а згодом – новий бюджет Євросоюзу на 2028 – 2034 роки.

Німеччина була й залишається обережною щодо конфіскації заморожених активів російського Центробанку в Європі – і це має свої підстави. Але це не повинно нас зупиняти: ми маємо знайти спосіб спрямувати ці кошти на оборону України,

– підкреслив Мерц.

Важливо! За ініціативою ЄС, Україна має повернути цей кредит лише після того, як Москва відшкодує збитки, заподіяні під час війни.

"Репараційний кредит" для України: що відомо?