В Брюсселе Европейская комиссия провела свою ежедневную пресс-конференцию в полдень. Главный пресс-секретарь Паола Пиньо заявила, что блок приветствует конструктивный прогресс, достигнутый во время начальных переговоров по Украине на выходных.

Что говорят в Евросоюзе относительно репарационного займа?

Однако она преодолевала, что "впереди еще много работы", пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также "Виткоффу нужен психиатр": в ЕС возмущены не только передачей Донбасса России, но и кое-чем другим

Этот вопрос также обсуждается лидерами Евросоюза во время дальнейших дискуссий на полях саммита ЕС-Африка в Анголе. В частности, три "красные линии" ЕС остаются неизменными:

границы не могут изменяться силой; не должно быть ограничений для Вооруженных сил Украины; Россия должна вернуть всех украинских детей, которые были похищены.

Представительница Комиссии также отметила, что "критически важно, чтобы агрессор – Россия – заплатил за разрушения", а переговоры по использования замороженных российских активов через механизм займа на репарации Украине "сейчас еще более актуальны".

Обратите внимание! Также было сообщено, что во вторник ожидается онлайн-заседание Коалиции желающих.

Напомним, что Украина настаивает, чтобы Европейский Союз в декабре принял решение о "репарационного кредита" на 163 миллиарда долларов из-за использования замороженных активов России. Об этом пишет Reuters.

К этому вопросу европейские лидеры должны вернуться аж 18 декабря. Декабрьский саммит кажется "последним шансом" для ЕС принять "репарационный кредит" Украине 2025 Высокопоставленная отметила, что

Киев ожидает от союзников определения четкой системы управления и структуры, по которой предоставят помощь.

Заметьте! Отмечается, что без прямого участия Украины, поддержка рискует стать неэффективной.

Почему ЕС еще не принял "репарационный заем"?