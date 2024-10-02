Эксперты ВЭФ очертили ключевые риски для глобальной экономики

Хотя краткосрочные перспективы мировой экономики улучшаются, риски все равно остаются. Среди основных рисков: государственный долг как развитых, так и развивающихся стран, а также фискальные трудности.

Какие основные ожидания

В сентябрьском обзоре ВЭФ говорится о том, что ведущие мировые экономисты надеются на стабильность в мировой экономике. 54% опрошенных считают, что ситуация останется неизменной, тогда как 37% ожидают ухудшения.

Читайте также Еще больше чем раньше: в бюджет России заложили рекордные средства на войну

Политики сталкиваются с двойным вызовом: необходимостью стимулировать быстрый экономический рост и одновременно контролировать его влияние на структуру экономики. Это включает вопрос, как сделать развитие более экологически безопасным и как гарантировать, что никакие сообщества не останутся в стороне от прогресса,

– говорится в отчете.

Увеличение стоимости займов

Большинство экономистов указывают на государственный долг как главную угрозу для макроэкономической стабильности. Это касается как развитых стран (53% опрошенных), так и стран, развивающихся (64%).

Обратите внимание! Рост долговой нагрузки вместе с высокими процентными ставками значительно усложнили выплату процентов многим государствам.

Подорожание обслуживания долга повысило налоговое давление внутри стран. Большинство экспертов соглашаются, что в ближайшие годы правительства сосредоточатся на решении вопросов долговых обязательств, а не на стимулировании развития.

Кстати! Около 40% опрошенных экономистов прогнозируют, что в следующем году некоторые страны могут столкнуться с дефолтами. В отчете также отмечается, что фискальное давление мешает правительствам подготовиться к политическим потрясениям и будущим кризисам.

Угрозы к мировым экономикам

Основными угрозами для нового экономического роста, по оценкам ведущих экономистов, является недостаток политической воли (91%) и недостаточный уровень сотрудничества (67%).

Заметьте! Они отмечают, что политические проблемы часто становятся препятствием для экономического развития, а внутриполитические проблемы больше связаны с проблемами лидерства и диалога, чем с реальными экономическими трудностями.

Относительно компромисса между экономическим ростом и такими целями, как экологическая устойчивость, равенство, социальная сплоченность и безопасность, только 12% респондентов считают, что равенство и безопасность согласуются с экономическим развитием, а 21% видят связь между ростом и социальной сплоченностью.

Интересно! Больше всего дискуссий вызывает экологическая устойчивость, ведь 44% экспертов соглашаются, что она связана с экономическим ростом, тогда как столько же считают обратное.