Які основні очікування

У вересневому огляді ВЕФ йдеться про те, що провідні світові економісти сподіваються на стабільність у світовій економіці. 54% опитаних вважають, що ситуація залишиться незмінною, тоді як 37% очікують погіршення.

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Політики стикаються з подвійним викликом: необхідністю стимулювати швидке економічне зростання та одночасно контролювати його вплив на структуру економіки. Це включає питання, як зробити розвиток більш екологічно безпечним і як гарантувати, що жодні спільноти не залишаться осторонь прогресу,

– йдеться у звіті.

Збільшення вартості позик

Більшість економістів вказують на державний борг як головну загрозу для макроекономічної стабільності. Це стосується як розвинених країн (53% опитаних), так і країн, що розвиваються (64%).

Зауважте! Зростання боргового навантаження разом із високими процентними ставками значно ускладнили виплату відсотків багатьом державам.

Подорожчання обслуговування боргу підвищило податковий тиск усередині країн. Більшість експертів погоджуються, що в найближчі роки уряди зосередяться на вирішенні питань боргових зобов’язань, а не на стимулюванні розвитку.

До речі! Близько 40% опитаних економістів прогнозують, що в наступному році деякі країни можуть зіткнутися з дефолтами. У звіті також зазначається, що фіскальний тиск заважає урядам підготуватися до політичних потрясінь і майбутніх криз.

Загрози до світових економік

Основними загрозами для нового економічного зростання, за оцінками провідних економістів, є брак політичної волі (91%) та недостатній рівень співпраці (67%).

Зауважте! Вони відзначають, що політичні проблеми часто стають перешкодою для економічного розвитку, а внутрішньополітичні негаразди більше пов'язані з проблемами лідерства та діалогу, ніж із реальними економічними труднощами.

Щодо компромісу між економічним зростанням і такими цілями, як екологічна сталість, рівність, соціальна згуртованість та безпека, лише 12% респондентів вважають, що рівність і безпека узгоджуються з економічним розвитком, а 21% бачать зв'язок між зростанням і соціальною згуртованістю.

Цікаво! Найбільше дискусій викликає екологічна сталість, адже 44% експертів погоджуються, що вона пов'язана з економічним зростанням, тоді як стільки ж вважають протилежне.