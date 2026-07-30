Требуется время на восстановление: Рязанский НПЗ полностью остановил работу после удара Украины

Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России приостановил переработку нефти после атаки беспилотников. Предприятие может не работать около двух недель.

Об этом сообщает Reuters.

Что известно о приостановке работы на Рязанском НПЗ?

Украина заявила, что в ночь на среду, 29 июля, нанесла удар по Рязанскому НПЗ, принадлежащему российской компании "Роснефть".

По словам источников Reuters, после аварийной остановки для возобновления работы предприятия потребуется значительное время. Речь идет о повторном запуске основных и вторичных установок переработки, настройке технологических процессов и восстановлении необходимых показателей качества продукции.

Ранее инфраструктура Рязанского НПЗ уже подвергалась повреждениям во время атаки дронов 15 мая, после чего работу предприятия также приостанавливали. В то же время даже после остановки завод продолжал продавать нефтепродукты на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В частности, 30 июля там выставляли на продажу бензин и дизельное топливо.

По данным отраслевых источников, в 2024 году Рязанский НПЗ переработал 13,1 миллиона тонн нефти, что составило около 4,9% от общего объема нефтепереработки в России. За этот год предприятие произвело 2,2 миллиона тонн бензина, 3,4 миллиона тонн дизельного топлива и 4,3 миллиона тонн мазута.

Губернатор Рязанской области Павел Малков ранее заявлял, что российская ПВО во время последней атаки сбила над регионом 45 беспилотников. По его словам, падение обломков вызвало пожары на промышленных объектах.

Напомним, Украина продолжает систематически проводить атаки на российские НПЗ, целясь не только в резервуары, но и в критически важное оборудование, ремонт которого может длиться неделями или месяцами. По оценке Financial Times, удары временно вывели из строя более 30% фактических и около 45% номинальных мощностей российской нефтепереработки.

Украинские военные, по данным издания, при планировании атак консультируются с инженерами, чтобы поражать компоненты, которые сложнее всего заменить. В частности, речь идет об установках вторичной переработки и оборудовании для очистки сырой нефти. Замедление ремонтных работ на предприятиях уже фиксируется спутниковыми снимками.

Отметим, что МЭА снизило прогноз добычи нефти в России из-за ударов Украины по НПЗ, хранилищам и транспортной инфраструктуре. В 2026 году ожидается 8,9 миллиона баррелей в сутки, а в 2027-м – 8,8 миллиона, что ниже предыдущих прогнозов.