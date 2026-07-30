Про це пише Reuters.

Що відомо про припинення роботи на Рязанському НПЗ?

Україна заявила, що в ніч проти середи 29 липня завдала удару по Рязанському НПЗ, який належить російській компанії "Роснєфть".

За словами джерел Reuters, після аварійної зупинки для відновлення роботи підприємства потрібен значний час. Йдеться про повторний запуск основних і вторинних установок переробки, налаштування технологічних процесів і відновлення необхідних показників якості продукції.

Раніше інфраструктура Рязанського НПЗ уже зазнавала пошкоджень під час атаки дронів 15 травня, після чого роботу підприємства також призупиняли. Водночас навіть після зупинки завод продовжував продавати нафтопродукти на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі. Зокрема, у 30 липня там виставляли на продаж бензин і дизельне пальне.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За даними галузевих джерел, у 2024 році Рязанський НПЗ переробив 13,1 мільйона тонн нафти, що становило близько 4,9% загального обсягу нафтопереробки в Росії. За цей рік підприємство виробило 2,2 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного пального та 4,3 мільйона тонн мазуту.

Губернатор Рязанської області Павло Малков раніше заявляв, що російська ППО під час останньої атаки збила над регіоном 45 безпілотників. За його словами, падіння уламків спричинило пожежі на промислових об’єктах.

Нагадаємо, Україна продовжує системно атакувати російські НПЗ, цілячись не лише у резервуари, а й у критичне обладнання, ремонт якого може тривати тижнями або місяцями. За оцінкою Financial Times, удари тимчасово вивели з ладу понад 30% фактичних і близько 45% номінальних потужностей російської нафтопереробки.

Українські військові, за даними видання, під час планування атак консультуються з інженерами, щоб уражати компоненти, які найважче замінити. Зокрема, йдеться про установки вторинної переробки та обладнання для очищення сирої нафти. Сповільнення ремонтів на підприємствах уже фіксують супутникові знімки.

Зазначимо, МЕА знизило прогноз видобутку нафти в Росії через удари України по НПЗ, сховищах і транспортній інфраструктурі. У 2026 році очікують 8,9 мільйона барелів на добу, а у 2027-му – 8,8 мільйона, що нижче попередніх прогнозів.